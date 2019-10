Ääremaal avati seitsme tärniga lehmalaut

Tellijale

«Tegu on rekonstrueeritud farmiga, kus loodud eeldused toota paremat piima kui seni. Oleme oma meeskonnale pannud eesmärgiks toota Eesti puhtaimat piima,» ütles Rõuge vallas Kärinä külas asuva talumeierei peremees Tiit Niilo.

Kui puhas on Nopris lüpstav piim, selle kohta pannakse andmed jälgimiseks välja ettevõtte kodulehele, kus avaldatakse statistika piima bakterisisalduse ja somaatiliste rakkude arvu kohta ja seda võrreldes ülejäänud Eesti eliitpiimaga. «Selle põhjus on kõigile arusaadav: kuna toodame lõpptarbijale, siis hea piimatoote alus on korralik tooraine,» lausus Niilo. «Tahame olla väga avatud ettevõte.»