Ivari Padar: valitsuse tegevus ei paku põllumehele kindlustunnet

Nüüdseks enam kui viis kuud ametis olnud valitsuse põllumajanduspoliitika märksõna on tõmblemine. Rapsimine ei too kusagil head, ammugi siis põllumajanduses.

On ilmselge, et kui töökindel kord lammutatakse, on see põllumehevaenulik tegu. Ainuüksi muutmisjutud tekitavad siin segadust.

Järgmiseks vaidlusobjektiks, täpsemalt valukohaks sai põllumajanduslik diisliküte. Põllumeestel on enam kui 20 aastat olnud õigus kasutada põllumajandustöödel erimärgistatud diislit, millele kehtib aktsiisisoodustus. Võimalus panna paaki odavamat kütet on siiani üks kõige paremini toiminud siseriiklik toetusmeede. Olen ise olnud nii varasema punase kütuse kui ka tänaseni kasutusel oleva sinise kütuse sünni taga, seda nii ametniku kui ka ministrina.

Jah, tõsine probleem on sinise kütuse väärkasutamine, mis eri hinnangutel hõlmab 5–10 protsenti kogu käibel olevast erimärgistatud kütusest, aga väärkasutusega tuleb võidelda. Põllumehed on käinud ka ise välja ettepanekud, kuidas seda senisest otsustavamalt teha ja petmistele piir panna. EKRE programmist leiab punkti, mis näeb ette senise korra tühistamise ja justkui lubab midagi uut asemele. On ilmselge, et kui end üldjoontes tõestanud töökindel kord lammutatakse ja asendatakse palju bürokraatlikuma süsteemiga, on see kõik kokku läbimõtlematu ja põllumehevaenulik tegu. Ainuüksi muutmisjutud tekitavad segadust.