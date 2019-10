Tellijale

Kuigi ema väljendas haigla esindajate sõnul hooldusosakonna töötajate suhtes rahulolematust, jäi ta endale kindlaks, et sellest hoolimata on tema pereliikmele sobiv koht just Valga haigla. Hooldusosakonna juhataja sõnul kestsid vastuolud juba neli aastat ja natuke peale. Töötajad tegid vahepeal lausa juhatajale kümne allkirjaga ühispöördumise, kus nimetasid toimunut terroriks ja palusid, et ema külastusi piirataks või teda enam osakonda ei lubataks, kuna muu hulgas ta solvab ja ähvardab töötajaid.