Põlvamaalased tutvusid Soome raamatukogudega

Ringkäik sai alguse Oodist. Helsingi parlamendihoone vastas asuv raamatukogu avati alles 5. detsembril 2018, kuid on lühikese ajaga saavutanud maailmakuulsuse. Giid Tiia Vaht rõhutas maja arhitektuurist ja ehitusloost rääkides, et selles on oma osa Eesti firmadel. Majal pole traditsioonilist vundamenti, see püsib metallkaartel.

Raamatukokku on oodatud kõik – vaimuka ja pika loeteluga saab tutvuda esimesel korrusel. Teretulnud on nii pika- kui ka lühijuukselised, taimetoitlased ja kõigesööjad. Piire pole tegevustelgi, mille hulka kuulub täiesti lubatuna treppidel tukkumine. Rahvasuus liigub ütlemine, et vastasmajas ehk Eduskunnas vastuvõetud otsused viiakse ellu just Oodis.

Helsingi ülikooli raamatukogu peamaja Kaisa-talo avati seitse aastat tagasi. Siin on väga hea keskkond nii tudengitele kui ka teistele huvilistele.

Töölö raamatukogu asub samuti kesklinnas, sobitudes aga hästi loodusesse, mis oli arhitekt Aarne Ervi taotlus. Raamatukogu juhib väga head eesti keelt kõnelev Anne Ala-Honko. Ta tutvustas ka 37 raamatukogust koosnevat Helsingi linnaraamatukogu süsteemi ja Soome uut rahvaraamatukogu seadust.

Töölö raamatukogu renoveeriti 2014–2016 ja tulemus on suurepärane: maja on avar ja helge. Siin on nii linna kõige suurem lugemissaal kui ka väikesed vaimuka nimega ruumid rühmatööks, Näiteks Tool ja Kiik. Väga meeldisid ergonoomilised töölauad, mida saab iga töötaja endale sobivaks sättida.

Majas toimub väga palju üritusi, neist omakorda palju külastajate ja raamatukoguhoidjate ühiskorraldusel. Koostööd tehakse Töölö seltsi, kiriku ja sotsiaalmajaga. Kasutamisvalmilt ootab õmblusmasin, mängida saab klaverit, elektritrumme ja konsoolimänge. Toimub tasuta juriidiline nõustamine. Kord aastas on huvilistel võimalik raamatukogus restoran avada.

Väga palju tähelepanu pööratakse lastele. Kannatlikud kuulajad on lugemiskoerad Luru, Rosina, Raita, Olga ja Pete.

Espoos asuva Iso Omena ehk Suure Õuna raamatukogu leidmisega oli esialgu tegu, sest see asub suures kaubanduskeskuses. Meie mõistes ebatraditsioonilist raamatukogu tutvustanud Oili Sivula ja Anni Kääriäinen ütlesid, et uus asukoht on toonud noored raamatukokku, ja seda oli näha ka reede õhtul. Raamatukogus asub päris suur töökoda, kus on võimalik põnevaid asju välja printida. Paari teismelise poisi eakohast loomingut – särgile trükitud kena näitsiku pilti – nägime meiegi.

Tänuväärselt tegeldakse Espoosse asunud muulastega, nägime meiegi erineva nahavärviga lapsi. Raamatukoguhoidjate sõnul pole maailm siiski alati turvaline paik ja nii kannavad nad kaelas häirenuppu.

Teise päeva varahommikul sõideti kõigepealt tutvuma Sipoo raamatukoguga Nikkilä külas, kus ootas estofiil Mikko Savikko. Alles hiljaaegu sinnakanti elama asununa on ta juba loonud Tuglase seltsi kohaliku osakonna. Mikko on Eestis töötanud ja valdab eesti keelt. Temast sai meie tubli tõlk kogu teiseks päevaks.

Sipoo raamatukogu tutvustas värske juhataja Lea Kuusirati. Maja on äsja renoveeritud ja jättis väga hea mulje.

Porvoo raamatukogus oli juhataja Malin Hollmén slaidiprogrammi abil oma piirkonna raamatukogusid tutvustamas. Selleski raamatukogus on väga oluline töö lastega. Huvitavalt on kujundatud lastekirjanduse kogu, iga liigitähise juures on ka pilt, mis lastel orienteeruda aitab.

Lasteosakonnas oli ka suur maakera (mitte küll Tootsi kombel punane), mille oli valmistanud teatrikunstnik. Lugemissaali lähedal asub kohvik, kus mõnus kohvitassi taga ajalehti-ajakirju sirvida. Raamatukogu oli just saanud toreda värvilise kastiga jalgratta, millega hea raamatuid vabas õhus laenutada.

Mis õppereisist meelde jäi? Eks ikka Soome valgusküllased ja avarad raamatukogud, nende kaasaminek uuega, tihe koostöö kogukonnaga ja suur tähelepanu lastetööle.