Külakeskuse tulevik toob rahva taas koosolekule

Nimelt pani eelnevalt külarahva muret tundma see, mis saab endisest koolimajast kui kooskäimiskohast, seal asuvast spordisaalist ja raamatukogust. Arutelul tekkis toona elanikel küsimus, et kui vald lubab neile külakeskuse ehitada ja peab selleks lisaraha leidma, siis miks ei võiks leida raha hoopis võimla uuendamiseks. Just see on külarahva tõsine soov ja tahtmine.