Lätlased vajutavad Ukraina–Eesti kiirele rongiliinile pidurit

Kiievist läbi Valgevene ja Leedu sõitev moodne reisirong on juba mõnda aega liikvel ning pärast selle käivitamist on korduvalt jutuks tulnud liini pikendamine Valga ja Tartu kaudu Tallinnani. Praegu on läbirääkimiste pudelikaelaks kujunenud Riia–Valga liiniosa finantseerimine. Hinnanguliselt läheb see aastas maksma mitusada tuhat eurot.