Maaülikooli tudengid väisasid mahejoogi ettevõtet

Birch Lagooni juhataja Rain Komlev sõnas, et varem pole ükski kõrgkool neil külas käinud ja see pakkus meeldivaid emotsioone. Komlev lisas, et tudengitele seletati lahti, kuidas ettevõtte toimib ja tutvustati tootmisprotsesse ehk kuidas kasest tulev mahl lõpuks mahejoogiks saab. „Poole ajast viibisime metsas ja teise poole tootmishoones,” kommenteeris ta.