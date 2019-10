Tänasest saab apteekides taas gripi vastu vaktsineerida

«Selleks, et ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid ning tõsta elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise olulisusest, peab gripi vastu vaktsineerimine olema lihtne ja mugav. Seda on üksmeelselt tõdenud kõik peamised Eesti tervishoiuga seotud ametite ja liitude esindajad,» tõdes Eesti apteekide ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Timo Danilov. «Apteegid asuvad mugavates ja lihtsasti ligipääsetavates kohtades ning on pika lahtiolekuajaga, mis loob inimestele hea võimaluse vaktsineerimas käia ka pärast tööpäeva.»