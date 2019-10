Lapsed tutvustavad UFO-le liiklusreegleid

Konverentsi sihtgrupp on 3. klasside õpilased, keda peetakse täieõiguslikeks liikluses osalejaiks, mistõttu nad võivad olla täiskasvanuile liiklussituatsioonis partneriteks ja abilisteks. «Oleme valinud tänavuse konverentsi teemad just 9-10-aastaseid silmas pidades. Usume, et konverentsi uudse formaadi ja kaasavate tegevusega suudame lapsed panna liiklusohutuse teemal kaasa mõtleme, koos tegutsema ja pärast teadmisi ka sõpradega jagama,» selgitas muuseumi giid-pedagoog Neidi Ulst.