Video: Valga vallasekretär motiveerib piirilinlasi liikuma

«Ma arvan, et on vähe inimesi, kes saavad öelda «mina teen trenni korraga kahes riigis», aga mina saan öelda just seda!» lausus Kikkas.

Kikkase sõnul ei kujutanud ta viis aastat tagasi enne oma viimase lapse sündi ette, et teeb elus üldse mingit liiki sporti. «Kõik algas sellest, kui 2015 sündis minu Selena. Kuu aja pärast hakkasin jalutama marsruudil Valga-Paju-Valga (umbes 13 km). Natukese aja pärast jõudsin vankriga juba Sooru ristmikuni ja tagasi (umbes 20 km). Alustasin igal hommikul kell 8 ning lõunaks olin kodus.»

Ta lisas, et liikumine tagas ilusa figuuri ning hea tuju ja une. «Ma pole kunagi varem tundnud end nii hästi. Sellest ajast on sport minu igapäeva elu osa. Kunagi lugesin kusagil ühte ütlust, et igas arusaamatus olukorras mine magama. Kui olukord tõesti tundub arusaamatu ja tuju on kehv, siis parem lahendus on tegelikult hoopis sport.»

Video valmistas Kikkase parim sõber Rain Aunapu, kes on naise sõnul samuti Valga patrioot. «Videoprojektiga tahtsime näidata, et sportimisvõimalusi on igal pool. Lisaks näitasime, kui ilus on meie kodumaa,» lausus Kikkas, kes jookseb ja kõnnib kuus päeva nädalas ning ei kujuta oma elu enam spordita ette.