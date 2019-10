Ränkel valmistub esimeseks hooajaks uuel alal

Mõne kuu pärast 30-aastaseks saav Ränkel on pärit küll Lääne-Virumaalt Sõmerust, kuid elab juba enam kui kümme aastat Võrus. Ränkel kuulub ka Võru suusaklubisse, kus teiste seas on teda treeninud ka dopinguskandaali üks peategelasi Mati Alaver.

Samas ütles Ränkel märtsi algul, et võib käsi südamel vanduda: tema ei ole keelatud aineid tarvitanud ja võib seetõttu öösiti südamerahuga magada.

Vastne laskesuusataja treenib põhiliselt Rõuge vallas Haanjas, kus tema sõnul on suurepärane lasketiir.

Vähemalt korra nädalas võib teda aga reeglina treenimas näha ka Otepääl Tehvandi radadel ja tiirudes: ikka selleks, et oleks vaheldust ja saaks end erinevates oludes proovile panna.

Väga palju Ränkel enda sõnul samas hooaja eel trenni teinud pole. «Varasemate aastatega on baasettevalmistus tehtud – seega treeningumahud on pigem alanenud, kuid kvaliteet ja intensiivsus tõusnud.»

Treeningumahu alanemine on sportlase sõnul tingitud ka sellest, et usinalt tuleb treenida laskmist. «Ettevalmistuse ajal on tehtud kuivi treeninguid tundide viisi ning samuti ära kulutatud tuhandeid padruneid.»