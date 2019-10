Veel viimased kaks päeva saab end kirja panna tasuta õpilasvahetusprogrammi

Programm ootab kandideerima kõiki 9. ja 10. klassi õpilasi. Programmis osalemine on õpilastele tasuta ning täisstipendium katad kõik reisi- ja elamiskulud. Isegi kindlustus ja taskuraha on programmi poolt.

«Minu lemmik osa vahetusaasta jooksul oli näha inimeste nägusi, kui ütlesin et jah, Eesti on päris koht ning jah meil on vesi ja elekter. Kindlasti tasub kandideerida, et saada eluaegseid sõprussidemeid nind tohutult palju kogemusi ja julgust,» lausus FLEXi vilistlane Valgamaalt Laura-Liis Loos, kes õppis 2018-19 õppeaastal USA-s.