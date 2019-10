Külarahvas: tahame vana maja remonti, mitte uut

Kanepi vallavolikogule avaliku pöördumise teinute soov on, et Valgjärve endises koolimajas alustataks võimla ning võimlat ja kooli ühendava koridori uuendamist külakeskuseks. Nad soovivad, et seal säilitatakse ruumid ka raamatukogule.

FOTO: Maarius Suviste