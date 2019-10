Tellijale

Tehas asub kohe Alko1000 kaupluse kõrval hoones, mis esmapilgul oma välimusega silma ei torka. Kuigi asukoht on Lätis, kannab maja siiski silti «Võru õlletehas». Kuigi Võru õlletehas tegutseb nime poolest juba 2017. aastast, ei olnud neil seni reaalset tehast, mis oma toodangut valmistaks, vaid seda lasti endale teha teistes tehastes.

«Me küll teeme seda Valkas, aga hinge poolest on see ikkagi Võru õlletehas. Eks kunagi saab Võru ka endale tehase. Lihtsalt ei olnud parasjagu ruumi. Kuna siin olid ruumid olemas, sai see siia pandud,» ütles tehase üks omanikest Einar Visnapuu, kes juhib ka Alko1000 poode.