Uue maasturi vallavanema kasutusse jõudmine tekitas pahameelt

Valga vallavanem liigub ringi uue autoga, ent vallavolinikku pahandab, et selleks pole volikogu luba andnud. Valla sõnul on algselt vallahooldusosakonnale mõeldud maastur üldkasutuses ja peamiselt vallavanema käes seetõttu, et tema senine auto läks katki.