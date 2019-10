Karud rüüstavad Räpina mail viljapuid ja mesitarusid

Tellijale

Jahimeestelt on Mälberg kuulnud, et nii Räpina vallas kui Setomaal pidi ringi liikuma 12 otti: emakaru kahe pojaga ning ülejäänud noored. Nii mõnigi neist on Eestisse jõudnud Venemaalt ujudes, puhates vahepeal keset Lämmijärve asuval Salosaarel. «Praegu neid enam ei näe, sest alanud põdrajaht on nad minema peletanud.»