Meremäe koolipere saab nautida erilist kontserti

«Uskumatu, täitsa lõpp!» oli Meremäe kooli direktor Fee Tamm kui puuga pähe saanud. «See oli kõik puht juhuslik, et me maailmakoristusest osa võtsime. Meil on siin külas kaasik, mis oli pikka aega üks õnnetu prügimägi ja meil oli plaanis seda nagunii 21. septembril koristada. Meil käisid koristamas lisaks kogu koolile ka väga paljud teised külainimesed vanuses neli kuni 80 aastat, samuti Narva noored. Lapsed olid koristades pigem asjalikud ja vaimustusid sellest, et leida võimalikult absurdset prügi. See kujunes rohkem selliseks prügiaardejahiks,» lisas Tamm.