Põlva Edu keskus tehti inimestest tühjaks

Ostlejatel palus turvamees oma kaup koos käruga maha jätta, et siis hiljem jätkata. Kõige kaugemale oma töökohast - parkla keskpaika - juhatati kerges rõivastuses olnud kaubandustöötajad, apteekrid jt. Olles juba hoonest väljas, selgus, et tegemist on õppehäirega.