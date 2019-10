VIDEOLUGU: PPA pani end põgenikekriisiks valmis

«Legend räägib, et Eestisse on tulnud suur hulk illegaalseid piiriületajaid. PPA on üles ehitanud vastuvõtukoha piirilähedasel alal, kuhu me toome inimesed kohale, selekteerime ja viime siseriiki edasi,» rääkis PPA Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm.