Hooaja avapeolisi tantsitab rahvabänd

Tantsu saab täna lüüa ka mitmel pool mujal Lõuna-Eestis. Näiteks Räpina vallas Aravu rahvamajas on puhkeõhtu kolmemeheansambliga Sulatsõ. Võru vallas Lasva kultuurimajas leiab aset kohviõhtu ansambliga Kruiis, kuhu kuulub teiste seas ka staažikas laulumees Ervin Lillepea. Sama valla Orava kultuurimajas on sügispidu kolmeliikmelise Tallinna ansambliga Starter. Tantsuõhtu on ka Räpina vallas Ruusa kultuurimajas.