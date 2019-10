Komid pidutsesid koos setodega

Ustj Kolõma raamatukogu juhataja Galina Karmanova ja kultuurimaja kunstiline juht Angelina Kovaltšuk rääkisid, et pealinn Sõktõvkar jääb nende külast 180 kilomeetri kaugusele. Komimaal elab ligi 900 000 inimest, kellest vähem kui pool on komid.

Koolides käib õppetöö vene keeles, komi keelt õpetatakse fakultatiivselt. 11-klassilises keskkoolis on 240 õpilast, lasteaias üle saja lapse ning ka seal õpetatakse komi keelt. Selles keeles ilmub üks vabariiklik ajaleht, rajoonilehtedes on artiklid nii komi kui vene keeles. Ustj Kolõma rajoonis on kaks folklooriansamblit – teises on pensionärid.