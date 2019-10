Tervisekeskuse ohutus sattus kahtluse alla

Tellijale

Kauaoodatud kahekorruseline keskus avati Otepää südames talvel. Lindi asemel lõigati läbi keskuse juhataja Andres Arikese kardiogramm. «Tervisekeskuse hoone ehitamine on hea näide avaliku raha kasutamisest,» ütles Arike avamisel. «Iga sellesse projekti sissepandud sent tuleb elanikule tagasi. Tänu uuele hoonele tõuseb ka tervishoiuteenuste kvaliteet üldiselt.»

SA Otepää Tervisekeskus nõukogu esimees Mare Raid märkis avamisel, et «see on meie kõikide ühine pingutus, et meil on tänaseks täitunud pikaajaline unistus uuest, Otepää linnasüdant tunduvalt kaunimaks muutvast tervisekeskuse hoonest».