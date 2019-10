Püramiidid pääsevad kirkahoopidest

Tellijale

Ettevõtmine pidi algama kogunemisega linnavalitsuse ees sel reedel kell 21 ja kestma kuni südaööni. Siiski otsustas FB-grupi administraator, et võtab teate maha. Üleskutse kandis peakirja «Viime keskväljaku püramiidid tagasi Egiptusesse!». Facebooki-kommuuni administraator sõnas, et tegu oli puhtalt huumoriga. Siiski hakkas ta pelgama, et kõik ei saa naljast aru. «Vältimaks seda, et keegi tuleb päriselt kohale ja midagi korraldama hakkab, otsustasin selle maha võtta,» möönis ta.