Ametnikud pole rahul palga väljamaksmise ajaga

Omavalitsuse raamatupidajad märkisid, et palk tuleb välja maksta 10. kuupäevaks, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja. Palgad makstakse välja siis, kui kantseleile raha laekub. See, kui kiiresti raha töötajate kontole jõuab, sõltub aga sellest, millises pangas neil konto on. Raamatupidajad ütlesid, et kui kaebused jätkuvad, võib teha kokkuleppe, et edaspidi saavad kõik palga 10. kuupäeval.