Mustad kassid koguvad oktoobris populaarsust

Valga loomade varjupaiga juhataja Jana Juhkam sõnas, et sel kuul on kassid neil tõepoolest väga populaarsed olnud. «Septembris võeti ainult neli kassi. Oktoobris on poole kuuga juba 14 uue kodu leidnud,» rääkis Juhkam. Ta lisas, et õnnelike nurrumootorite hulgas on enamik olnud just mustad ja musta-valgekirjud.