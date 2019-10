Tellijale

Milline tulevik noortega tegeledes teile otsa vaatab?

Kindlasti ei ole noorus hukas. Noorus on samasugune, nagu oli meie ajal, meie vanemate ajal, aga loomulikult on ühiskond muutunud. Kas või näiteks õppimine – meil ei olnud õppimise kõrval televiisorit, raadiot, rääkimata internetist. Süvenesime ja tegelesime ühe asjaga korraga, aga praegune noor on võimeline kõiki sähvatusi, helisid korraga haarama. Nad oskavadki ainult siis õppida, kui kõik see nende ümber sähvib.