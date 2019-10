Kati Saara Vatmann käis Võrumaal lehmi musitamas

«Lehmad on minu konkurentsitud lemmikloomad,» kinnitas Vatmann Lõuna-Eesti Postimehele. «Ei ole olemas naiselikumat, delikaatsemat ja intelligentsemat looma, kui on lehm.»

Kirjanikuproua ei olnud Nopri farmis sugugi esimest korda ega ka mitte juhuslikult maaelu uudistamas, sest tema koostatud on Nopri talu kohta käivate lugude tekstid. «Ma käin siin Nopris oma unistust elustamas. Unistust sellest, et terve Eesti elaks sellist truud, seitsme tärni elu [nagu siin],» rääkis ta.

Daam on ise samuti lehma ja sigu pidanud, kuid praegu võtab ta loomapidamist vabamalt. «Ma pidasin neli aastat veiseid ja sigu, kaheksa aastat pidasin lambaid. Praegu on mul kuus hobust, kolm koera ja kolm kassi – selline hea seltskond, et kedagi ei pea ära sööma ja kedagi ei ole vaja lüpsta. Kõik lüpsavad mind,» tunnistas Vatmann.