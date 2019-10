Haridusfestivalil said tunnustuse ka Lõuna-Eesti ettevõtlikud koolid

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koordinaatori Kristi Krilovsi sõnul töötab täna enam kui 125 kooli ja lasteaeda programmi põhimõtete järgi. Krilovs: „Ettevõtlik Kool on kui kaasaegne hariduse kvaliteedimärk. See on teisisõnu koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.“