Enamik üürikorterite omanikest ei täida võlaõigusseadust

Võlaõigusseaduse § 308 on kirjas: eluruumi üürilepinguga võib ette näha, et üürnik maksab lepingust tulenevate nõuete tagamiseks üürileandjale tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses. Tagatisraha peab üürileandja hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise hoiuseintressiga. Intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha.

Laura Tammeorg lisas, et mõned omanikud, kes on tagatisraha intressinõudest teadlikud, lasevad lepingusse sisse kirjutada punkti, et tagatisrahalt intressi ei maksta: „Enamik üürnikest pole intressi maksmise kohustusest kuulnudki. Tavaliselt küsitakse üürikorterite ja -majade tagatiseks ühe kuu üüri summa, harvem ka kahe või lausa kolme kuu summa ning pikaajaline üürnik paneb oma raha tagatisena pikaks perioodiks lukku. Samas remondifondi osas on teadlikkus tõusnud ja paljud üürileandjad ei kohusta enam üürnikke seda tasuma. Loodame, et teadlikkus tõuseb ka tagatisraha intresside osas.“