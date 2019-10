Eesti tahab lammutustõendita romudest vabanemise teha lihtsaks ja mugavaks

„Autoromud on reaalne keskkonnaoht ning tuleb kokku koguda ja õigesti käidelda. Parim koht selleks on lammutuskoda. Hetkel on reguleerimata see, mida teha siis, kui mootorsõidukit lihtsalt enam olemas ei ole. See tähendab, et maamunalt kadunud sõiduk jääb n-ö igavesti registrisse ning registris on fantoomautosid,“ selgitas keskkonnaminister Rene Kokk. Ta lisas, et lisaks eelöeldud ettepanekule seisab Eesti ka selle eest, et lammutustõendi esitamine liiklusregistrile oleks mugav ja kiire.

Hetkel on Eestis umbes 150 ametlikku lammutuskoda. 2017. aastal kustutati Eestis lammutustõendi alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal 11 184.

Uute tehnoloogiate ja nüüdisaegsete materjalide kasutuselevõtuga on autode valmistajad viinud käitlemisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et suurem osa nüüdisaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Kõigis riikides on ka kliimaeesmärgid kasvatanud survet muuta sõidukipark keskkonnasõbralikumaks. See aga toob kaasa suure CO2-heitega sõidukite liikumise Euroopa Liidu jõukamatest liikmesriikidest vähem jõukatesse liikmesriikidesse. Selle vältimiseks Euroopa Komisjonile ettepanaku analüüsida võimalusi, kuidas neid tagajärgi ennetada ja leevendada.

Euroopa Komisjon algatas direktiivi toimimise kohta konsultatsiooni. Valitsus arutaski eile Eesti seisukohti kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi kohta. Vastuseid oodatakse meilt 29. oktoobriks.

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ettevõttes, kel on selleks õigus. Teisisõnu tuleb see viia kas autode maaletoojale või eespool mainitud käitluslube omavasse ettevõttesse. Eestis on juba aastaid olukord, kus registris on arvel autosid, mida tegelikult enam olemas pole. Samuti on meil olukord, kus keskkonda kahjustavaid hüljatud sõidukeid on nii tänavapildis kui ka looduses.