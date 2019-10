Kaitsevägi õpetab ajateenijatele eesti keelt

Kaitsevägi on puuduliku keeleoskusega ajateenijatele eesti keelt õpetanud alates 2016. aastast, kuid alates käesolevast aastast on keeleõpe kohustuslik, edastas kaitseväe peastaap. Keelt õpetatakse ajateenijatele kahel päeval nädalas ja see toimub sõjaväelise õppetöö välisel ajal ehk ajateenijate vabast ajast.