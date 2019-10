Eesti Olümpiakomitee tunnustas sportlikke perekondi

Sportlikud pered saavad koos tunnustusega preemiaks Meremuuseumi aastapileti koos ööbimisega Hilton Tallinn Park hotellis.

EOK harrastusspordi juhi Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kes on oma liikumisarmastusega eeskujuks. "Olümpiakomiteel on taaskord väga hea meel võõrustada kõigi 15 maakonna sportlikumaid peresid Tallinnas. Paljud hoiakud ja väärtused saavad alguse just kodunt ja lapsepõlves ning armastus spordi vastu on üks nendest. Meie külaliste jaoks on sportlik eluviis igapäevaelu lahutamatu osa ja nad on sellega eeskujuks meile kõigile,“ ütles Lusmägi.

Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa sportlikumade perekondade tutvustused:

Perekond Piirimaa Põlvamaalt. Perekond Piirimaa tublide neidude – Kätlini, Katrini, Karina ja Karmeni – sportlastee algas Tilsi Põhikoolist. Nende osalusel teenis Tilsi Põhikool oma senise ainsa „Tähelepanu , start!“ sarja võidu väikekoolide arvestuses. Lisaks on kõik olnud tublid suusatajad ja teinud kaasa ka kõigil kergejõustikuvõistlustel. Oma jalgpallurikarjääri alustasid neiud Põlva jalgpalliklubis Lootos, kellega on võidetud tiitleid nii noorteklassides kui meistriliigas. Kõik neiud on olnud aja jooksul ka Eesti noortekoondise huviorbiidis. Katrin on esindanud Eestit U17 ja U19 võistkonnas ning Karmen U17 esinduses. Katrin tegeleb ka orienteerumisega ning võõras pole ka korvpall, aeg-ajalt teenindab ta lauakohtunikuna ka Eesti meistriliiga mänge. Ema Jana lööb kaasa rahvatantsus ning laulab Laheda segakooris. Tema peal on kogu pere elu ja logistika paikapanemine, sest aastatetagune avarii on isa Kalju voodisse aheldanud. Ema on loonud ja loob kõik võimalused, et tütred millestki puudust tundma ei peaks.

Perekond Teder Valgamaalt. Perekond Teder on väga sportlik. Pereisa Rinaldo töötab Päästeametis ja tegeleb aktiivselt jalgrattaspordiga, võtab osa üleriigilistest harrastusspordivõistlustest, samuti osaleb ta rahvajooksudel. Ema Egle on kodune ja õpib jalgrattatreeneriks. Pere kolm poega Henri, Karl Martin ja Gert on huvitatud nii jooksmisest kui jalgrattaspordist, võisteldes maakondlikel koolinoorte võistlustel ning saavutades medalikohti. Kõik vanemad pereliikmed on esindanud nii Valga valda kui ka Valga maakonda Eestimaa Suvemängudel ja Talimängudel ning maakonna suvemängudel.