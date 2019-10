Eesti seafarmid püsivad katkuvabad

"Hea tulemuse taga on kahtlemata mitme osapoole suur töö. Kuid katkuoht ei ole kindlasti kuhugi kadunud," ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda pressiteates. "Endiselt on oluline hoida kontrolli all metssigade arvukus, mille eesmärgiks on takistada taudi levikut metsas ja vähendada katku farmidesse jõudmise riski."

Sel aastal on Eestis tuvastatud metssigadel 76 seakatku juhtumit. Endiselt tuleb jahimeestel jätkata metssigade küttimist juurdekasvu piires, jäädes riikliku tauditõrje komisjoni otsuse järgi asustustiheduse juurde, milleks on kuni 1 isend 1000 hektari kohta. Sel aastal tuleb jahimeestel küttida 5050 metssiga.

Ka lihatööstused on seakatku mõjudest üle saamas. "Lihatoodangu maht on suurenenud - see on märk, et oleme toibumas seakatkust," märkis Saaremaa Lihatööstuse turundusjuht Siret Läets reedeses Eesti Toiduainetööstuse Liidu pressiteates.