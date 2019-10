Soola ja leiva asemel ulatatakse neile õun, šokolaadibatoon, kolm klaaskommi ja pooleliitrine Saaremaa vesi. Tere tulemast Eestisse, asute Põhja-Euroopas ja võimalik, et teid saadetakse tagasi sinna, kust olete tulnud. Kui see poleks õppus, võiks teadustaja selline lihtne sõnum muuta hommiku rusuvaks.

Legend on meie rahuliku elu alussambaid raputav: viimase kahe nädala jooksul on Venemaa kaudu Eestisse jõudnud umbes 3000 illegaalset piiriületajat. Valdavalt on nad pärit, nagu ikka, Lähis-Idast ja Aafrikast ning nüüd tuleb selle inimhulgaga midagi ette võtta, et nad kolme tuule poole ei kaoks.