Mööblitootjad omandasid Türgis tarkusi

1980. aastal asutatud ja umbes 300 inimesele tööd pakkuva perefirma toodang kuulub lisandväärtuse ahela kõrgemasse tippu. Firma toodanguks on luksuslik mööbel, mille tootmisel kasutatakse palju käsitööd. Ettevõte on väga teadlikult üles ehitanud oma brändi, alates töötajate riietusest ja reklaamiga veokitest kuni 32 tuhande jälgijani Instagramis.

Kagu-Eesti Puiduklastri juhatuse liikme Remo Allika sõnul oli põnev näha, kuidas Türgis valmib suure lisandväärtusega mööbel. „Masinad on samad, mida meie kasutame, aga käsitöö osa on suur, seda väärtustatakse ja see kajastub ka hinnas. Igapäevased väljakutsed on sarnased. Kuidas eriilmeliste projektide puhul efektiivselt tootmist korraldada,” sõnas ta.