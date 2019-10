Kiri: kojukande hinna tõusuga leppida ei saa

Üks probleem on ka kultuurivallas. Põlva on küll lõõtsapealinn, aga kultuuripealinn on pigem Mooste. Seal on pidevalt häid kontserte ja teatrietendusi, aga Põlvas on neid näpuotsaga. Kultuurikeskus sai küll uue juhataja, kuid midagi paremaks pole läinud. Põlvat külastab ainult Rakvere Teater ja sedagi umbes korra kuus. Loed ajalehest kultuuriteateid ja tunned kadedust – meist läheb kõik hea mööda, ikka Võrru ja Moostesse. Kuna mul autot pole, ei saa neisse kohtadesse ega ka Tartusse teatrisse või kontserdile sõita. Liinibussidega on see võimatu. Kuid ka põlvalane tahab rohkem kultuuri.