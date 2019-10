Tõrva ettevõte esitles munakämpingut

Tellijale

«Inimesed vaatasid, et saunas saaks ju magada ka. Siis mõtlesime, et pakume välja kämpingu, kus kööginurk ja diivanvoodi sees.» Praegu on valmis saanud ainult üks kämping, järgmised kolm valmivad tehases. Firma plaanib teha ka kämpinguid, kus kööginurga asemel narivoodi, seal saaks magada neli inimest.