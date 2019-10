Otepääl kogutakse ukrainlaste heaks sokke ja kindaid

Vajalike asjade kogumisega tegeleb mittetulundusühing Otepää Kinnaspunkt, mis loodud aastal 2017, kuid heategevust on selle eestvedaja Päivi Veikkolaineni algatusel tehtud juba 25 aastat.

«Meie põhitegevus on kasutatud riiete ja esmatarbekaupade toomine Soomest abivajajatele Otepää piirkonnas ja kaugemalgi, kuid viimastel aastatel on Eestis vajadus langenud,» ütles eestvedaja Vello Iir.

Tänavu kevadel kohtus ta inimestega, kes tegelevad Eestis Ukraina lastekodude ja sõjapiirkonna inimestele riiete ja muude asjade toimetamisega. «Kuna meil on kogunenud väga palju riideid lastele, naistele ja meestele, siis otsustasime, et võiksime need saata abivajajatele Ukrainas.»

Nad koguvad lisaks annetusena sokke ja kindaid, kuna muud kraami on neil isegi rohkem, kui saata saavad. «Iga soki- ja kindapaar on oluline, sest tulemas on talv ja nendest on seal suur puudus. Ukrainas on inimene, kes tegeleb lastekodudega ja sõjapiirkondades abivajavate inimestega,» rääkis Vello Iir. «Asjad saame saata detsembri algul Läti inimeste kaasabil, kuna Eestist ei ole võimalik tollivabalt saata. Meile on reserveeritud pool konteinerit ruumi.»

Iir lisas, et Ukraina teema on neil esmakordne, kuid pidevalt on nad pakkunud sotsiaaltöötajate kaudu kasutatud riideid ja muud kaupa abivajajatele. «Tihti oleme teinud riiete jagamist kõigile soovijatele,» märkis ta.