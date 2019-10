Põlvamaa aasta õppija puhub nüüd ka pasunat

«Mu vanaisa elas terve elu Kanadas, mängis Toronto puhkpilliorkestris ja saatis enne surma oma baritonpilli Eestisse. Esialgu ei saanud sellest kuidagi häält kätte – tee mis tahad. Mõtlesin, et pilli viga ja ostsin teise, seekord trompeti. Aga täpselt sama seis. Siis mõtlesingi, et lähen muusikakooli ja õpin seda pilli mängima,» rääkis Heering täiskasvanud õppija nädala tunnustamisüritusel Varbuse muusikamõisas.

Nüüdseks on pillimänguoskus käes ning lisaks paljudele muudele ühiskondlikele kohustustele lööb Heering kaasa Räpina puhkpilliorkestris, mille ajalugu ulatub 150 aasta taha. «Mängin orkestris trompetit, sest eufooniumi mängijad olid juba olemas. Iseenesest on tegemist sarnaste pillidega. Vanaisa pilli mängin meeleoluks. Osalesin ka tänavusel üldlaulupeol,» rääkis ta.

Heering on öelnud: «Õppimine on mulle andnud julgust teha otsuseid, mille otstarbekuses varem kahtlesin. Täiskasvanueas õppima asudes on ikka hirme hakkamasaamise ees ja raskusi õppimiseks vajaliku aja leidmisel. Seda kõike ei tasu karta. Üks esimesi tegevusi on ajaplaneerimine ja õpimotivatsiooni teadvustamine. Lisaboonus on, et õppides kohtub väga paljude huvitavate inimestega.»