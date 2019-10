Maarius Suviste: lumehelbekeste järel

Kas tahaksime sellises riigis elada? Lõpetame Kanada teadlastele viidates koolides rahvastepalli mängimise ära. Sest see populaarne sportmäng on iseenesest ohtlik ega tekita just üleliia positiivseid tundeid lapses, kes palliga pihta saab. Justkui koolikiusu sportlik vorm, kus palliga sihitakse ja loobitakse neid, kes õigel ajal eest ära ei hüppa. Ning kes palliga täpselt viskab, võib tunda sellest võidutunnet, justkui oleks saagi tabanud.