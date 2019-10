Suletud alale pääseb tööle vaid nimekirja alusel

Tellijale

«Töödega on alustatud kahest otsast,» rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre. «Saatse poolt käib Värska suunas kraavide kaevamine ja üles on freesitud külade vahel olnud mustkate. Värskas on alustatud vallamaja parkla ehitamisega ja ühel hetkel jõuavad need otsapidi kokku.»