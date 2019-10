Üle Eesti olematut liha müüv kelm jättis ka valgalased pika ninaga

Haiglas tegutseva Tervise Abi OÜ invatarvete kaupluse müüja Leili Saluveer kirjeldas, et mees käis nende juures 15. oktoobril ja jättis endast väga usaldusväärse mulje. «Mina olen küll hästi skeptiline muidu, aga seekord läksin õnge.»

Skeem oli lihtne. Pärastlõunal haiglat külastanud mees lubas raha kätte saanuna vasika-, lamba- ja sealihaga enne tööpäeva lõppu naasta, aga seda ei teinud.

«See mees on tõeliselt väga hea suli. Ta on nii usutav ja nii veenev. Ta tuleb ja räägib, et oi, tere, proua, me müüme väga soodsa hinnaga taluliha, puhas loodus ja nii edasi,» rääkis Saluveer. «Ma ei ole rumal, ausalt. Kui ta hakkas rääkima, et lammas, vasikas ja siga, korraks mõtlesin, et mismoodi on võimalik, et ühes talus tapetakse korraga kõiki loomi. Aga kiire oli ka. Tal olid väga head hinnad. Vasikaliha neli eurot ja lambaliha kolm pool, seakaelakarbonaad 2,40, kujutate ette! Kes ei ostaks? Ja ta on nii veenev. Täpselt selline oli ta ka välimuselt, et just tuli maalt siga tapmast

Telefoni pole, raha tagasi ei anna

Mõningaid ohu märke siiski oli. «Meilt keegi oli küsinud ta telefoninumbrit. Ta oli öelnud, et oi ei, ega minul telefoni ei olegi, käin alati ise kohal. Ja ta ei anna raha tagasi. Kui summa on näiteks 24 eurot ja annad 25, siis ta ütleb, et issand, mul on rahakott autos. Muidugi loogiline on, et ma ei maksa enne, kui olen kauba kätte saanud,» tõdes Saluveer, kelle hinnangul peab mehel olema petmisega pikk kogemus.

Saluveer ise ostis liha 5,30 euro eest, osa inimesi aga andis tema sõnul kelmile ka üle 20 euro. Kokku jäi rahast ilma haigla töötajate hinnangul umbes 10 inimest.

Et teisi hoiatada, tegi Saluveer juhtumist sotsiaalmeediasse mitu postitust, kuid kustutas neist esimese, mis oli põhjalikum. Saadud kommentaarid panid teda kõhklema, kas oma nime all avalikult rääkida. «Niigi kõik meie üle naeravad. Esimese postituse alla tuli väga inetuid kommentaare.»

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles esmaspäeval, et seni ei ole Valga haiglast või mõnest teisest asutustest keegi politsei poole pöördunud. Kohalik uurija asus sellest hoolimata ajalehe pöördumise peale juhtumi asjaolusid välja selgitama.

Korravalvurid julgustavad inimesi politsei poole pöörduma juhul, kui nad on saanud petta. «Samas rõhutab politsei, et ostes kaupa tundmatult inimeselt, ei tasu kunagi teha ettemaksu, vaid esmalt veenduda kauba olemasolus ja kvaliteedis. Kui mistahes tehing tundub kahtlane ning seda ei ole hiljem võimalik kuidagi tõendada, on targem see üldse tegemata jätta või sooritada tehing siiski mõne usaldusväärse pakkuja juures,» rõhutas Keisk.

Ohvrid ei soovinud politsei edasist sekkumist

Seni oli politseile Lõuna-Eestist oktoobrist teada üks juhtum, kui 3. oktoobri keskpäeval sai politsei teate, kuidas umbes 60-aastane mees käis eelmisel päeval mitmes Viljandi kaupluses ja asutuses liha pakkumas. «Teadaolevalt tasus mõni heauskne klient lubatud liha eest ka ettemaksu, ent lihaga mees tagasi ei tulnudki. Juhtunust sai politsei teada alles päevajagu hiljem ning operatiivselt meest kontrollida ja linnast tabada seetõttu ka ei õnnestunud. Ka ei ole seni ükski pettuse ohvriks langenud inimene soovinud politsei edasist sekkumist,» lisas Keisk.

Pressiesindaja lausus, et inimesi võivad politsei poole pöördumisel tagasi hoida nii häbitunne lõksu langemise pärast kui ka väikesed summad. Ka Leili Saluveer ütles, et pole tõesti veel politsei poole pöördunud.

«Viljandimaal olematu liha eest välja käidud summad jäid viie euro kanti. Ent hoolimata summast või häbitundest tuleks siiski kelmuse ohvriks langenuil pöörduda politsei poole, et politseil oleks võimalus neid abistada. Kui me ei tea, kes ja kui suures ulatuses on petta saanud, ei ole meil võimalik neid inimesi ka abistada ega õiglust jalule seada,» lausus Keisk.