Karu Proša võib Venemaale naasta järgmisel nädalal

Loomaaia direktor Tiit Maran ütles teisipäeval, et karu Venemaale saatmise paberid on korras ja nüüd hakkab Vene pool litsenseeritud transpordifirmadelt hinnapakkumisi võtma. «Loomulikult aitame neid kõiges,» sõnas Maran. Ta avaldas lootust, et Proša naaseb kodumaale juba järgmisel nädalal. «Tundub, et nüüd õnnestub see pikaajaline naljakas operatsioon ära lõpetada.»