Algasid Valga koolihoone restaureerimistööd

Ehitustööde käigus renoveeritakse Vabaduse 13 asuv hoone ning see ehitatakse kokku naabruses asuva majaga, kuhu tulevad klassiruumid ning toad kooli juhtkonnale ja õpetajatele. Lisaks ehitatakse algklasside tarbeks uus hooneosa praegu tühjalt seisvale platsile Vabaduse 15 maja kõrval. Tegu on keerulise projektiga kuna see hõlmab ühtaegu nii palju erinevaid töid- arhitektuurimälestiste restaureerimist, hoone rekonstrueerimist, uue hooneosa püstitamist kui ka erinevaid välitöid.

“Ehituse avakoosolek möödus kenasti. Käisime vaatamas ka juba alustatud töid siseruumides ning vaatasime plaanid üle. Kõik osapooled olid kohal ja seega said tekkinud küsimused samuti vastatud. Hea meel, et algus on tehtud ja usun, et kõik ootavad juba pikisilmi, et saaks tulemust näha,” rääkis Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.

Tööde maksumus on ligikaudu 3,7 miljonit eurot ning valdav osa sellest on Innove rahastus. Restaureerimistööde eest vastutab ehitusfirma Rennes OÜ ning plaanitav koolihoone valmimisaeg on järgmise aasta juulikuu. Sama aasta sügisel alustatakse majas ka õppetööd.