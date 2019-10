Nüüdseks on selgunud, et samal nädalavahetusel, kui Oksmaa Sodiaagis käis, põikas ta ka Põlvamaale Moostesse, kus kohtus seal elava kahe lapse emaga, kes veel vähemalt hiljuti abielus oli. Paraku puuduvad uuemad andmed sellest, kui tugeva suhtega tegu on. LEPM