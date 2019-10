Galerii: kohus mõistis Valga pereisa ühe löögiga surmanud nooruki kuueks aastaks vangi

Konflikt algas suitsu küsimisest

Kohtu hinnangul eluliselt usutava selgituse konflikti alguse kohta andis aga üks teine tunnistaja. «Nimelt sai tunnistaja ütluste kohaselt konflikt alguse sellest, et Aleks Simanis läks kannatanult küsima suitsu, kuid viimane keeldus, tehes seejuures ka mingi liigutuse, nagu «ei anna». Kuna kannatanu juba tegi suitsu, on igati loogiline, et Aleks Simanis eeldas, et antud isikul võib olla sigarette, mida küsida. Et Kristjan ei andnud alaealiste kunagi suitsu, kinnitas viimase elukaaslane, kelle ütluste kohaselt olevat kannatanu vastanud sellistele küsimustele alati ühtmoodi: «Mine teeni ise raha, ma ei anna sulle suitsu.» Selline äraütlemine koos tõukega võis alkoholi tarvitanud alaealisele süüdistatavale käia au pihta ja võis ajendada teda veel jõulisemale ründele.»

Materjalidest ei nähtunud, et ohver oleks võinud konflikti algatada. «Teda on igati kirjeldatud kui rahumeelset inimest ning ka tema karistusregister ei viita kuidagi tema vägivaldsusele. Kaitsja küll soovis viidata füüsilisele konfliktile kodustes tingimustes, kuid ka juhul, kui midagi sellist aset leidis, saadi sellest omavahelistes suhetes üle ning see ei viita kuidagi, et isikul on kombeks alkoholi tarvitanuna muutuda agressiivseks,» lausus Gerassimov.

Ainus kergendav asjaolu oli, et Simanis oli juhtumi ajal alaealine. Samas märkis kohtunik, et Simanis ei näinud endal süüd ja ei vabandanud kohtupidamise ajal hukkunu lähedaste ees.

Kohtunik tõi välja, et Simanist on ka varem korduvalt karistatud. Näiteks korduvalt alaealisena alkoholi tarvitamise eest ning ka kriminaalkorras, kui lõi õhtusel ajal tänaval inimesele noaga õlavarre piirkonda. Seetõttu ei näinud kohus muud võimalust peale reaalse vangistuse. «Seega on kohus ja õiguskaitseorganid korduvalt andnud Aleks Simanisele võimaluse muuta oma eluviise ja asuda käituma seaduskuulekalt, kuid süüdistatav ei ole teinud sellest järeldusi.»

Kaitsja kaebab otsuse edasi

Ohvri õetütar Kerle ütles, et loodetavasti Simanis õpib juhtunust. «Et vangla paneb teda selle üle järele mõtlema. Ta on tegelikult ju noor inimene, tal on terve elu ees. Väga kahju, et ta selle elu ära rikkus. Aga tal on veel võimalus. Loodan, et ta vanglas leiab kahetsusetunde.»

Kerle sõnul jõuab juhtuna neile alles nüüd kohale. «Ootasime kogu aeg kohut. Nüüd on see läbi. Väga raske on kõigil siiamaani.»

Ohvri lähedaste esindaja Aivar Pilv oli kohtu otsusega rahul. «Sellise traagilise sündmuse puhul võib kohtu poolt antud selgituste ja otsusega rahule jääda. Vaadates karistuspraktikat ja sanktsioonimäärasid, arvan, et see karistus kuus aastat – prokurör taotles seitset – on sellele ligilähedane ja asjaolusid arvestades põhjendatud.»