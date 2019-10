Verioral valmis rulapark

Tellijale

Tänavaspordiplats asub Veriora noorte tehnikamaja kõrval. Väljakul sõitvate kohalike noorte sõnutsi sai see valmis juba kolm nädalat tagasi, kuid pidulik lindilõikamine oli teisipäeval. Rulapargi avas Räpina vallavanem Enel Liin, kes rääkis, et Veriora noored unistasid juba ammu oma rulaväljakust, sest seni tuli neil oskusi arendamas käia kümnete kilomeetrite kaugusel. «Nüüd on skate-park valmis ja juba järelegi proovitud,» sõnas ta.