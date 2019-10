Veriora Tsunft ulatas töötutele abikäe

Missuguseid koolitusi olete korraldanud?

Aidas on käinud külas mitu käsitööga seotud vabaühendust, kes omandasid triibutehnikas heegeldamise töövõtteid ja jätsid maha lapikese põrandakatteks. Veel on tegutsenud siidsalli värvimise õpitoad, suvel aga tutvustas Diana Tuulik tervislike tekstiilide valmistamist.

Kuidas sai alguse pakendiäri?

2014. aastal kutsuti meid Räpinasse lastekaitsepäevale pakendeid valmistama. Ainult materjal oli meil nadi: tapeet ja jõupaber. Siis tekkiski mõte, et kartong on ju ideaalne materjal väikeste pakendite tegemiseks.

Esimeste pakendiklientideni jõudsime juhuslikult. Kuigi Räpina loomemajas pakendite õpituba pakkudes huvilisi ei leidunud, kuulutust märgati. Nii said esimesed pakendid Vääna-Jõesuus asuva kohviku kondiitritooted ja Tartumaal tegutseva ehtesepa hõbeehted.

Siis kuulutas sotsiaalsete ettevõtete võrgustik välja arenguprogrammi mingi toote või teenuse edasiarendamiseks, milleks meie puhul saidki pakendid. Loogiline jätk oli kodanikuühiskonna sihtkapitali arenguhüppe programm, mille kaudu muretsesime töövahendid. Pärast programmi õnnestus meil leida ainukese kliendina Vihula Manor Lifestyle OÜ, kes on oma käsitöötrühvlitele tellinud meilt karpe juba kolm-neli hooaega. Populaarne on ka Haapsalu salli karp – kliente on juba paarikümne ringis üle Eesti.