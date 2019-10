Küsitlus: mida arvate plaanist riiklikud põhikooli lõpueksamid ära kaotada?

Urve Kallas, pensionär

«Ma ei tea, vist ei ole vaja ära kaotada. Mina omal ajal tegin ja sai kõik tehtud. Ikka on vaja teha, mina küll arvan, muidu lähevad laisaks. Ikka kõigile oleks parem, kui teevad need eksamid ära.»

Regon Pihu FOTO: Arvo Meeks

Regon Pihu, õpilane

«Mina olen sellega nõus. Eksamid on rasked. Mulle on räägitud, et riiklike eksamite kadumisega tuleksid asemele igas aines tasemetööd, mis on märksa kergemad, kuigi neid peab rohkem tegema. Siis on suurem võimalus edasi pääseda. Vähemalt mulle on niimoodi räägitud.»

Aita Mürk FOTO: Arvo Meeks

Aita Mürk, pensionär

«Minu arvates see vist paha ei olekski, kui ära kaotatakse, nii et riiklikke lõpueksameid polekski. Kui inimesed on õppinud kõik need asjad ära, siis ei olegi eksamiteks ju vajadust enam. Üheksa klassi annab juba sellise põhja. Kogu aeg on ju näha, kui nad õpivad. Ma ei tea, kas arvan valesti, aga see on minu arvamus. Minu tunne on selline, et neid ei peaks tegema.»

Vaiko Lepp FOTO: Arvo Meeks

Vaiko Lepp, koduperemees

«Ütlesin oma tütrele ka, et need eksamid, mis praegu tehakse, on idiootsused. Ma ei poolda neid. Olen veneaegne inimene, aga eksameid ei poolda. See, mis oli minu ajal kaheksandas klassis, on nüüd neljandas-viiendas klassis. Mul on kümme last ja 11 lastelast. Programm on teine. Kuhu me jõuame niimoodi?»

Tiina Dooner FOTO: Arvo Meeks

Tiina Dooner, pensionär