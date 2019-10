Politsei teguviis tekitas küsimusi

««Tänud» kolmele politseinikule, kes tulid alaealisele koju järele, et võtta temalt ütlusi. Lapsevanemaid teavitamata viidi ta kodust minema. Selle asemel, et alaealine politseijaoskonda kutsuda, viidi ta keset Himmaste küla, võeti temalt ütlusi ja mõõdeti ta jalanõusid. Kõik see toimus sealsamas külarahva silme all. Arvata võib, et maine sai kahjustatud! Toimetati nagu tõelise kurjategijaga – ainult käerauad puudusid!» kirjutas üks.

«Nägin täna ise seda ja mis trauma see laps sai ja kuidas ta peab nüüd edasi elama ja kooli minema,» lisas teine.

«Miks pidi selleks üldse kodunt ära viima? Alusetu näidispoomine tundub olema,» kommenteeris kolmas.

Politseinikud said noormehega rääkides veendumuse, et temal vandaalitsemisega pistmist ei ole, rääkis juhtivuurija Signe Saarepuu.

Politsei poolt selgitas vahejuhtumit Põlva juhtivuurija Signe Saarepuu. «Nädalavahetusel vandaalitseti Himmastes sõidukite kallal, üksikasjade väljaselgitamiseks alustas politsei väärteomenetlust. Kui laekus info, et juhtunuga on seotud kindel seltskond noori, asuti välja selgitama, kas infol võib tõepõhi all olla. Teiste väärteomenetluses läbi viidud toimingute kõrval soovis politsei suhelda ka ühe 15-aastase noormehega. Viimane oli koostöövalmis ning teavitas ema, et läheb politseinikega jaoskonda oma selgitust andma,» rääkis Saarepuu.

«Sõidul jaoskonda helistas noormehele tema isa, kes oli ärevil ning nõudis, et politseisõiduk kohe peatataks ja tema saabumist oodataks. Politsei otsustas isa soovile vastu tulla ja nii jäädi Himmaste külas isa saabumist ootama. Samal ajal vesteldi autos noormehega. Politseinikud said noormehega rääkides veendumuse, et temal vandaalitsemisega pistmist ei ole. Noormees oli väga mõistev ja kuna põhjust tema jaoskonda viimiseks enam ei olnud, läks ta ise ära tagasi koju, jättes isa maha poe juurde politseinike juurde.»

Saarepuu sõnul ongi politsei eesmärk võimalusel küsitleda inimesi turvalises kohas kõrvalistest pilkudest eemal. «Väiksemates külakeskustes võib tööd tegev politseinik või pikemalt mõne maja ees parkiv politseisõiduk liigset tähelepanu pälvida. Seepärast soovibki politsei küsitlemisi teha privaatsemalt ja politseijaoskonnas,» põhjendas Saarepuu. «Samas arvestame võimalusel vanema soovidega, nagu ka antud juhul isa soovil tehti.»

Kuna juhtivuurija vastuse kohaselt vesteldi noormehega autos, palusime täpsemalt üle rääkida, missugustel tingimustel toimus jalanõude mõõtmine, millele viitasid külaelanikud.